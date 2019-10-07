В семье Хачатуряна знали, что он бил дочерей. И вот доказательства

Парень, который рос с девочками в одной семье, защищал имя дяди после расправы дочерей над ним.

Племянник убитого родными дочерьми Михаила Хачатуряна Арсен всегда отрицал жестокое обращение Михаила с дочерьми и выгораживал покойного. Однако выяснилось, что молодой человек знал о том, что отец издевается над девочками.

Как стало известно Лайфу, Михаил однажды в очередной раз запустил связкой ключей в Ангелину, они попали ей в голову. После ЧП младшая сестра Мария сфотографировала окровавленную Ангелину на свой телефон и послала снимок тётке. Та в свою очередь переслала другой родственнице, Марине, а уже она показала фото Арсену.

После этого Арсен написал в соцсетях Ангелине и разузнал о произошедшем из первых уст:

— Арсен: Чем он так?

— Ангелина: Ключами.

— Арсен: Что он ..... делает? Рехнулся. С ума сошёл.

Несмотря на это, затем в СМИ он заявлял, что Михаил был заботливым отцом и никогда не трогал дочерей.

Недавно Арсена попросили прокомментировать видео, где Михаил пинает одну из своих дочерей. Молодой человек выразил мнение, что мужчина просто разозлился на дочерей из-за беспорядка в квартире и это они довели его до проявления агрессии.

Адвокаты родственников убитого дочерьми бизнесмена попросили Следственный комитет проверить бывшую жену Михаила Аурелию на причастность к убийству. А племяннику Арсену просили дать госзащиту, потому что ему поступали угрозы.

Как писал ранее Лайф, тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ножевыми ранениями шеи и груди нашли 27 июля прошлого года на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве сознались три его дочери — 17, 18 и 19 лет. Девушки назвали отца садистом и рассказали, что после многих лет издевательств решили его наказать, напали с ножом, молотком и газовым баллончиком.