В онкоцентре имени Блохина заявили, что не знают об увольнении медсестёр

Там заверили, что медицинское учреждение в настоящий момент работает в штатном режиме.

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина заявили, что не располагают информацией об увольнении медсестёр.

— Да, заявление замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н. Блохина Максима Рыкова сегодня подписали. В остальном у нас всё в штатном режиме, информации об увольнении медсестёр у нас нет, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы учреждения.

Напомним, работники онкоцентра пригрозили увольнением из-за сокращения зарплат. После чего директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. В Кремле заявляли, что вопрос лежит в компетенции Министерства здравоохранения. Министерство встало на сторону руководства онкоцентра и не поддержало врачей.

Медики центра составили график увольнений, чтобы не оставить больных детей без присмотра. По словам замдиректора, всего увольняется девять врачей. Ранее СМИ сообщили, что вслед за онкологами центра им. Н. Блохина планируют уволиться медсёстры.