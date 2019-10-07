Появилось видео массовой драки со стрельбой на новосибирском рынке

Местные жители пришли в ужас от бегающих по улицам вооружённых агрессивных людей.

В распоряжении Лайфа оказались кадры массовой драки с перестрелкой на крупнейшем рынке Новосибирска — Хилокском, после которой было задержано до 50 человек. По словам очевидцев, участниками масштабной разборки были местные рабочие и торговцы, делившие сферы влияния.

За кадром слышны выстрелы, сразу после чего несколько десятков участников потасовки разбегаются. Некоторые прячутся за припаркованными автомобилями, другие ложатся на землю.

Ранее Лайфу стало известно, что итогом противостояния на рынке стали две сожжённые машины, несколько пострадавших и десятки задержанных.