Британец нашёл женский зуб в печенье

По словам мужчины, корень зуба был разрушен до такой степени, что его выпадение не было удивительным.

Врач из британского графства Глостершир обнаружил человеческий зуб в имбирном печенье, пишет издание The Sun.

90-летний Джордж Бердвуд каждое утро ел покупное имбирное печенье и пил чай. В один из таких дней он почувствовал что-то жёсткое, надкусив крекер. Оказалось, это был человеческий зуб.

Осмотрев находку, Бердвуд заявил, что корень зуба был разрушен до такой степени, что его выпадение не было удивительным. Врач предполагает, что зуб принадлежал женщине старше 50 лет или больше. Он мог попасть в тесто в момент приготовления печенья.

Пенсионер написал производителю лакомства, однако получил лишь формальный ответ.

— Безопасность еды — наш главный приоритет. Мы очень серьёзно относимся к жалобам потребителей, — было сказано в тексте сообщения.

В компании отметили, что поговорили с пенсионером и попросили его прислать зуб для проведения расследования.

Ранее Лайф рассказал о не менее странных находках в покупных продуктах. Так, в ягодах из супермаркетов Австралии люди периодически находили швейные иглы.