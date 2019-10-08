Фильм "Дылда" вошёл в число претендентов на "Оскар"

Заявки на участие в конкурсе подали 93 страны, три из них, Узбекистан, Гана и Нигерия, сделали это впервые.

Фильм российского режиссёра Кантемира Балагова "Дылда" стал одним из 93 претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", сообщили в киноакадемии США.

Заявки на участие в конкурсе подали 93 страны, три из них, Узбекистан, Гана и Нигерия, сделали это впервые.

Согласно правилам киноакадемии, фильм должен быть создан за пределами США, диалоги в нём должны быть преимущественно на иностранном языке и длиною более 40 минут.

Ранее продюсер фильма "Дылда" Александр Роднянский рассказал о шансах картины на премию "Оскар".