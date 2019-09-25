Продюсер Роднянский рассказал о шансах "Дылды" на "Оскар"

Он отметил, что оскаровский комитет выдвигает на конкурс тот или иной фильм только после тщательного анализа.

Выдвинутый от России на премию "Оскар" фильм "Дылда" режиссёра Кантемира Балагова уже обладает высоким признанием и оценками критиков, а потому у него есть все шансы на попадание в лонг-лист Американской киноакадемии. Об этом заявил продюсер картины Александр Роднянский.

Он отметил, что оскаровский комитет в любой стране при выдвижении картины на премию прежде всего ориентируется на потенциальный успех фильма, который зависит от наличия у него объективных критериев, которым "Дылда" соответствует.

— Международное признание, два приза Каннского кинофестиваля, очень удачная и насыщенная фестивальная жизнь фильма (фестивали в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, Лондоне и Нью-Йорке), высокие оценки международной прессы и кинокритического сообщества, — приводит его слова РИА "Новости".

Также отмечается, что в нынешнем году конкурсант от России стал единственным фильмом из поданных на рассмотрение, который выйдет в американский прокат в 2020-м от компании Kino Lorber, что, в свою очередь, вселяет дополнительную уверенность в создателей.