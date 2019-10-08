Американские СМИ рассказали о дискриминации украинцев в Польше

Только в одном из регионов страны за 2016 и 2017 годы зафиксировано около 44 тысяч преступлений на фоне национальной нетерпимости.

Неприязнь к украинцам в Польше выросла на фоне прихода к власти правоконсервативной партии "Право и справедливость" с её антииммиграционной политикой, полагает американское издание Politico.

Как пишет автор статьи об украинских гастарбайтерах в Польше, граждане Украины получили примерно 1,8 миллиона разрешений на временную работу. Также около 200 тысяч украинцев живут в Польше и имеют разрешение на длительное проживание. В основном это люди в возрасте от 20 до 39 лет.

Автор отмечает, что нередко такая неприязнь доходит до откровенного насилия, и приводит в пример случай, когда группа обозлённых пассажиров избила водителя Uber за то, что тот не смог включить в своей машине польскую музыку.

Только в одном из регионов Польши за 2016 и 2017 годы зафиксировано около 44 тысяч преступлений из-за неприязни к украинцам.

Ранее Лайф рассказал, как двух украинцев жестоко избили в польском городе Владыславово за речь на родном языке.