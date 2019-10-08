Кот-мотылёк стал звездой Сети

В Сети набирает популярность видеозапись, опубликованная в твиттере Happy Cats Club, на которой кот, цепляясь за люстру, полминуты висит в воздухе.

We have two sane cats. Pushed our luck getting a third. pic.twitter.com/GqtLogOByi — Happy Cats Club (@HappyCatsClub) October 5, 2019

Пользователи соцсети сравнили кота с мотыльком из-за его тяги к свету.

— Как будто говорит: это круто, — отмечает shadowcatdubai.

— Это не кот. Это мотылёк, — пишет akaparsley.

Сейчас видео с котом-мотыльком набрало уже более 2,5 миллиона просмотров и 183 тысячи лайков, а комментарии оставили почти полторы тысячи пользователей.

Тем временем в Москве был найден суперкот.