Кот-мотылёк стал звездой Сети

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В Сети набирает популярность видеозапись, опубликованная в твиттере Happy Cats Club, на которой кот, цепляясь за люстру, полминуты висит в воздухе.

Пользователи соцсети сравнили кота с мотыльком из-за его тяги к свету.

Как будто говорит: это круто, — отмечает shadowcatdubai.

Это не кот. Это мотылёк, — пишет akaparsley.

Сейчас видео с котом-мотыльком набрало уже более 2,5 миллиона просмотров и 183 тысячи лайков, а комментарии оставили почти полторы тысячи пользователей.

Тем временем в Москве был найден суперкот.

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