Мошенники по телефону развели пенсионера на миллион рублей

Злоумышленник заявил, что на счёте мужчины начались подозрительные "движения" средств.

В Хангаласском районе Якутии 70-летний ветеран труда перевёл телефонным мошенникам миллион рублей накоплений, хранившихся на счету в банке, информирует пресс-служба республиканского МВД России.

Пострадавший заявил полицейским, что ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник заявил, что на счёте пенсионера начались "движения", мошенники уже "увели" 180 тысяч. Пожилой мужчина и его супруга поверили звонившему.

— Старики испугались, что их накоплениям грозит беда, в растерянности они не догадались посоветоваться с близкими и, поддавшись панике, стали следовать инструкциям злоумышленника. Лже-сотрудник банка попросил о переводе одного миллиона на два разных счёта по 500 тысяч рублей на каждый, — поясняется в сообщении.

Пенсионер сообщил мошеннику, что для перевода средств ему надо поехать в филиал банка, так как онлайн-операции он проводить не умеет. Злодей вызвал для него такси, заверив, что расходы на проезд банк ему вернёт. Так пенсионер добрался до отделения, где мошенники продиктовали ему реквизиты счетов, куда нужно сделать переводы.

— Увидев, что пожилой человек попался на удочку, мошенник опросил сообщить ему номер договора, заключённого им с другим банком. Как оказалось, мошенники каким-то образом выяснили, что пенсионер хранил там другие сбережения с 90-х годов. Об этом вкладе кроме супруги потерпевшего никто не знал. Тут ветеран засомневался и стал задавать вопросы. На это мошенник стал шантажировать межчину тем, что, если он не назовет номер договора, "банк" не вернет ему миллион. Только тогда пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию, — отметили в пресс-службе.

Сейчас правоохранителями проводится проверка. Устанавливаются лица, на чьи счета были переведены накопления.

В последнее время участились случаи обмана злоумышленниками людей по телефону. Так, в ЯНАО жительница Ноябрьска в течение месяца перевела мошенникам 3 миллиона рублей.