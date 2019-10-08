В России могут запретить производство крафтового пива

Это может случиться из-за того, что напиток изготавливают не по единому стандарту.

Российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво. Дело в том, что с 2021 года вступает в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который не устанавливает чётких требований к производству пива. Об этом сообщает RT.

В регламенте указывается, что пивом может считаться напиток, который содержит 80% солода, менее 20% несоложёного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Однако у крафтового пива нет единого стандарта производства. Его делают по разным рецептурам и технологиям, которые предполагают использование различных компонентов.

Крафт не выделили в отдельную категорию ни в каких документах. Часть напитка подпадёт под категорию контрафакта.

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