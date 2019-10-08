В Кремле оценили заявление Трампа о разработке "невероятных новых вооружений"

Москва внимательно следит за действиями Вашингтона относительно разработки нового вооружения — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о создании "невероятного оружия".

— Мы, собственно, очень внимательно наблюдаем за теми действиями, которые предпринимает Вашингтон в плане разработки новых систем вооружения, — заявил Песков.

В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений, однако Песков добавил, что Россия создала задел в плане технологического превосходства для обеспечения паритета.

Как сообщал Лайф, Дональд Трамп похвастался, что Соединённые Штаты разрабатывают такое вооружение, которое никто даже не может себе представить. Он пообещал в ближайшие четыре-пять недель продемонстрировать некоторые новинки.