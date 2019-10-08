Погибшими в ДТП под Вологдой оказались местные высокопоставленные чиновники

Жуткая авария произошла на автотрассе Вологда — Новая Ладога. Четыре человека погибли.

Все три женщины, которые заживо сгорели в ДТП с бензовозом в Вологодской области, занимали руководящие должности в районной администрации.

Так, 47-летняя Мариам Смирнова являлась начальником отдела по управлению имуществом комитета имущественных отношений Администрации Череповецкого муниципального района. Там же 45-летняя Светлана Смирнова занимала пост начальника отдела сельского хозяйства. А 33-летняя Ольга Романова была начальником сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня утром на 56-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога в Вологодской области. При столкновении легковушки с бензовозом четыре человека сгорели заживо.