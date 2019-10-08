Дочь Ксении Бородиной экстренно госпитализировали из школы

Телеведущая отметила, что в эти трудные моменты её поддерживал супруг Курбан Омаров.

Телеведущая Ксения Бородина сообщила своим подписчикам в "Инстаграме", что её дочь Марусю экстренно госпитализировали из школы.

— Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала. В пятницу пошла в школу, всё было хорошо, потом звонят из школы и говорят, что плохо стало... потом скорая... потом принятие решения по поводу операции, я думала, с ума сойду, — приводит портал "Дни.ру" слова телеведущей.

Бородина отметила, что всё это время рядом с ней был её супруг Курбан Омаров. Она рассказала, что дочь увезли в больницу с аппендицитом. Ей провели операцию, которая длилась меньше часа — 40 минут. Сейчас здоровью девочки ничто не угрожает, она восстанавливается дома.

Ранее Лайф сообщал, что Бородина ужаснулась сыну Шарлиз Терон в розовом купальнике.