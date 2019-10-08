В Йошкар-Оле восьмилетний школьник умер на уроке физкультуры

Мальчику стало плохо во время занятия, он потерял сознание и скончался до приезда медиков.

СУ СК РФ по Республике Марий Эл начало проверку обстоятельств смерти восьмилетнего ребёнка во время урока физкультуры в одной из школ Йошкар-Олы. Отмечается, что трагедия произошла на глазах у одноклассников.

— Днём во вторник мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя. Всё произошло в спортзале в одной из школ Йошкар-Олы, — рассказали в региональном СУ СК РФ.

Однако точную причину смерти может назвать лишь судебно-медицинская экспертиза. Следователи также опросят родных мальчика, чтобы узнать о его заболеваниях.

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