ВОЗ подсчитала количество слепых и людей с нарушениями зрения в мире

По оценкам экспертов, для оказания помощи тем из них, кого можно вылечить, потребуется около 14,3 миллиарда долларов США.

Более 2,2 миллиарда человек во всём мире полностью слепы или страдают от нарушения зрения. Из них более одного миллиарда человек имеют проблемы со зрением вследствие отсутствия должной медицинской помощи. Прежде всего речь идёт о таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, глаукома и катаракта.

Об этом говорится в первом докладе Всемирной организации здравоохранения. Он опубликован в преддверии Всемирного дня зрения, который традиционно проводится 10 октября.

— Сегодня 65 миллионов человек страдает слепотой или нарушениями зрения (из-за катаракты. — Прим. Лайфа), хотя вернуть им зрение можно за один день с помощью операции по лечению катаракты; более 800 миллионов человек не может вести полноценную жизнь, потому что у них нет возможности приобрести пару очков. Эта ситуация недопустима. Люди, нуждающиеся в офтальмологической помощи, должны иметь возможность получать качественные услуги, не испытывая при этом финансовых трудностей, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как подчёркивается в докладе организации, одним из главных факторов, которые приводят к ухудшению зрения, является изменение образа жизни и ограниченный доступ к офтальмологической помощи. Хуже всего ситуация с этим процессом обстоит в странах с низким и средним уровнем дохода.

Но даже и там есть категории граждан, которые страдают из-за отсутствия медпомощи больше всего: сельские жители, малоимущие, этнические меньшинства, инвалиды, пожилые люди, а в некоторых странах к этим группам отнесены даже женщины в целом. Например, в странах с низким и средним уровнем дохода фиксируется в три раза больше случаев катаракты и трахоматозного трихиаза среди женщин.

Ранее Лайф сообщал, что московские врачи вернули зрение 11-летнему мальчику из Владимира, который в течение двух месяцев скрывал попавший в глаз металлический осколок.