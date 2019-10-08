Стало известно, когда АвтоВАЗ может представить новую модель Lada

Ранее сообщалось, что новый автомобиль появится на российском рынке лишь к 2022 году.

Компания АвтоВАЗ может выпустить новый автомобиль под рабочим названием Van скорее, чем предполагалось. Как сообщает портал "Лада.Онлайн", в продажу модель может поступить уже летом 2020 года, а не в 2022 году.

Отмечается, что рабочее название новой машины — это Lada Van, её "родителем" станет "каблучок" Renault Dokker. Предполагается, что выпускать машину планируют на первой нитке главного конвейера. В модельной линейке LADA новинка займёт нишу ниже "ларгуса".

Ранее Лайф сообщал, что в России отзывают несколько тысяч новых автомобилей Lada Granta.