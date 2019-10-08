Сейчас в Пресненском районе Москвы проходит заседание по иску продюсера Бари Алибасова к изготовителю вещества для очистки труб "Крот" и гипермаркету "Ашан". В частности, он хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку "Крота" с напитком из-за яркой упаковки средства для очистки труб.

— Средство для очистки труб нужно заливать в трубы, а не в себя, — заявил представитель "Ашана" Алибасову на судебном заседании.

— Надо быть сумасшедшим, чтобы осознанно выпить "Крот". Я же сделал это неумышленно, — в ответ заявил основатель группы "На-на".

Более того, прокурор также считает, что Алибасов сам виноват и выпил химикаты из-за собственной невнимательности.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Семья продюсера решила подать иск к производителю жидкого средства. Близкие Алибасова считают, что из-за плохого зрения продюсер мог перепутать бутылку чистящего средства с йогуртом.