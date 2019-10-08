Суд отказал Алибасову в иске на 100 млн после отравления "Кротом"

Пресненский районный суд столицы отказал продюсеру Бари Алибасову в иске на 100 миллионов рублей, который он подал к сети гипермаркетов "Ашан" и производителю средства для очистки труб "Крот". Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

— В удовлетворении исковых требований Бари Алибасова отказать, — огласила вердикт судья Анна Карпова.

Продюсер требовал 100 миллионов рублей: в 85 миллионов он оценил ущерб, нанесённый его здоровью, в 15 миллионов — моральный вред.

Защита Алибасова намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Семья продюсера решила подать иск к производителю жидкого средства. Близкие Алибасова считают, что из-за плохого зрения продюсер мог перепутать бутылку чистящего средства с йогуртом.