Блогер узнал в новом скромном друге с Кипра русского "маньяка в погонах"

Ростовчанин Александр Зубко (или просто Саша из Ростова) — начинающий видеоблогер, который снимает и монтирует ролики о своих путешествиях. На его канале можно найти видео из Грузии, Азербайджана, Турции, а с недавних пор ещё и с Кипра. Минувшим летом молодой человек увлекательно проводил там время со своими новыми знакомыми из Турции, Австралии и Пакистана. Правда, был в их компании ещё один парень из России — скромняга Алекс, который преподавал блогеру уроки английского языка и показывал самые красивые окрестные пейзажи.

Каково же было удивление ростовчанина, когда он узнал, что его новый друг — это тот самый "маньяк в погонах", который находился в федеральном розыске, как серийный насильник. Вот он на одном из видео начинающего блогера учит иностранного туриста произносить фразу "Я люблю русских девушек" на своём родном языке.

Правда раскрылась, когда сам Саша уже вернулся на родину и знакомые стали отправлять ему ссылки с новостью о задержании русского парня, который засветился сразу в нескольких его видео. В Кирении — городе, где располагался их хостел, он напал на девушку и ограбил её.

По словам блогера, узнав, кем именно являлся его новый приятель, он испытал настоящий шок: за время кипрских каникул "маньяк в погонах" не выдал себя ничем. Молодой человек никогда бы не подумал, что за спиной у его соседа по комнате уже есть тюремный срок и непреодолимая жажда совершать тяжкие преступления. 31 августа они тепло попрощались, преступник проводил его до автобусной станции, с улыбкой пожелав счастливого пути. А уже 22 сентября Александр Сатлаев был схвачен полицией после очередного нападения. За грабёж при отягчающих обстоятельствах ему грозит пожизненное заключение.

— Мы вместе ходили на море, совместно готовили ужин, вечерами на балконе пели песни Лепса. Но если бы я знал о его предыдущем опыте, я бы предложил ему петь другие песни, — грустно шутит видеоблогер.

Напомним, что дело Сатлаева шесть лет назад прогремело на всю Россию: ночами он нападал на своих жертв, а утром, будучи старшим следователем СКР, сам же и "расследовал" свои преступления. В 2015 году он был отправлен в колонию за четыре изнасилования и столько же покушений на данное преступление. Сатлаев вышел на свободу по условно-досрочному освобождению весной 2019 года, а уже в августе снова напал на девушку в подъезде жилого дома в Барнауле. Так маньяка снова объявили в розыск.