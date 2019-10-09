В Приморье задержали водолаза-браконьера за охоту на рыбу с пистолетом

В Приморье госинспекторы "Земли леопарда" задержали нарушителя, который охотился под водой на нерестящихся лососевых с пистолетом в национальном парке. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
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Браконьер задержан за попытку застрелить рыбу из пистолета на Земле леопарда 😾 Государственные инспекторы остановили в нацпарке нарушителя, который вел подводную охоту на нерестящихся лососевых 🐟 Реализовать преступный замысел и добыть рыбу браконьеру не удалось – он был вовремя задержан сотрудниками отдела охраны. Инцидент произошел на одной из рек нацпарка, вылов рыбы в которой запрещен законом во время нереста кеты и симы. Для оперативного предупреждения браконьерства отдел охраны Земли леопарда, переведенный на усиленный режим работы, регулярно патрулирует берега водоемов. Во время очередного рейда в воде был обнаружен нарушитель в гидрокостюме и маске, вооруженный пневматическим подводным пистолетом, заряженным гарпуном. При задержании нарушитель не оказал сопротивления. Государственные инспекторы изъяли у незваного гостя орудие лова и после оформления протокола об административном правонарушении проводили за пределы охраняемой территории. За браконьерскую охоту он понес наказание – нарушителю придется выплатить штраф в размере 4000 рублей. #землялеопарда #приморье
Инцидент произошёл в одной из рек национального парка, где запрещается вылов в период нереста кеты и симы.
Во время обхода территории нацпарка охрана "Земли леопарда" обнаружила мужчину в воде в гидрокостюме и маске, в его руках был пневматический подводный пистолет с гарпуном.
Госинспекторы изъяли у него орудие лова и назначили штраф за административное нарушение в размере четырёх тысяч рублей.
Ранее в Забайкалье изъяли более 150 килограммов незаконно выловленной рыбы.
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