В Приморье задержали водолаза-браконьера за охоту на рыбу с пистолетом

Браконьер задержан за попытку застрелить рыбу из пистолета на Земле леопарда 😾 Государственные инспекторы остановили в нацпарке нарушителя, который вел подводную охоту на нерестящихся лососевых 🐟 Реализовать преступный замысел и добыть рыбу браконьеру не удалось – он был вовремя задержан сотрудниками отдела охраны. Инцидент произошел на одной из рек нацпарка, вылов рыбы в которой запрещен законом во время нереста кеты и симы. Для оперативного предупреждения браконьерства отдел охраны Земли леопарда, переведенный на усиленный режим работы, регулярно патрулирует берега водоемов. Во время очередного рейда в воде был обнаружен нарушитель в гидрокостюме и маске, вооруженный пневматическим подводным пистолетом, заряженным гарпуном. При задержании нарушитель не оказал сопротивления. Государственные инспекторы изъяли у незваного гостя орудие лова и после оформления протокола об административном правонарушении проводили за пределы охраняемой территории. За браконьерскую охоту он понес наказание – нарушителю придется выплатить штраф в размере 4000 рублей. #землялеопарда #приморье