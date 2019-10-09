В Приморье задержали водолаза-браконьера за охоту на рыбу с пистолетом

Госинспекторы изъяли у него орудие лова и назначили штраф за административное нарушение в размере четырёх тысяч рублей.

В Приморье госинспекторы "Земли леопарда" задержали нарушителя, который охотился под водой на нерестящихся лососевых с пистолетом в национальном парке. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Инцидент произошёл в одной из рек национального парка, где запрещается вылов в период нереста кеты и симы.

Во время обхода территории нацпарка охрана "Земли леопарда" обнаружила мужчину в воде в гидрокостюме и маске, в его руках был пневматический подводный пистолет с гарпуном.

Госинспекторы изъяли у него орудие лова и назначили штраф за административное нарушение в размере четырёх тысяч рублей.

Ранее в Забайкалье изъяли более 150 килограммов незаконно выловленной рыбы.