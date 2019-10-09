Johnson & Johnson выплатит $8 млрд за выросшую грудь у мужчины

8 октября жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия вынесло вердикт в пользу 26-летнего Николаса Мюррея.

Компания Johnson & Johnson выплатит восемь миллиардов долларов в качестве компенсации мужчине за то, что не предупреждала его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата, сообщает агентство Reuters.

Во вторник, 8 октября, жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия в штате Пенсильвания вынесло вердикт в пользу 26-летнего Николаса Мюррея.

В своём иске мужчина указал, что в 2003 году начал употреблять по назначению врачей препарат Risperdal, который предназначен для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства.

У этого средства Johnson & Johnson был обнаружен побочный эффект — гинекомастия (увеличение молочных желёз у мужчин).

В 2015 году Мюррей выиграл в аналогичном споре. Тогда суд назначил ему выплату от Johnson & Johnson в размере 1,75 миллиона. Апелляционный суд штата Пенсильвания в феврале прошлого года признал такой вердикт законным, но снизил размер компенсации до 680 тысяч долларов.

Ранее фирму Johnson & Johnson обязали выплатить 29 миллионов долларов женщине, заболевшей раком из-за присыпки компании.