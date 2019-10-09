В Северном Ледовитом океане сняли на видео редкое явление

Гигантская желеобразная масса защищает яйца кальмара, которые находятся внутри неё.

Учёные из Норвегии обнаружили в Северном Ледовитом океане редкий мешок с жидкостью, внутри которого было десять яиц кальмара. Об этом пишет Daily Mail.

Желатиновый шар нашла группа учёных из исследовательской экспедиции, изучавшей состояние океана. На опубликованных кадрах дайвер просвечивает фонариком огромный "пузырь".

Гигантская желеобразная масса защищает яйца кальмара, находящиеся внутри. Отмечается, что такое явление встречается редко. Учёные находили такое скопление яиц в желатиновой массе всего несколько раз.

Ранее Лайф сообщал, что со дна Средиземного моря подняли древние сосуды, пролежавшие там более 1700 лет.