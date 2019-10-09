Синоптики обещают москвичам обложные дожди 9 октября

Пик холодов в Москве остался позади, однако горожанам и жителям столицы рано радоваться, ведь, по прогнозам синоптиков, в среду, 9 октября, небо над городом затянет плотная пелена облаков, пойдут обложные дожди, предупреждает центр погоды "Фобос".

Столбики термометров в Москве в этот день поднимутся до +5…+7 °С, в области — до +3…+8 °С. Облачно, временами возможен дождь, особенно во второй половине дня.

Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 742 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, когда в октябре ждать прихода сентябрьского тепла в столичный регион.