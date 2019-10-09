Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике

По данным Mash, актрисе проводят занятия по эрготерапии и специальные водные процедуры из-за пареза правой части тела.

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из московской клиники "Европейский медицинский центр" продолжает реабилитацию в другом учреждении.

Как сообщает Mash, у Заворотнюк развился парез правой части тела, вследствие чего оказалась парализована правая рука. Сейчас актриса не может передвигаться самостоятельно.

В качестве реабилитационных мер Заворотнюк проводят занятия по эрготерапии и специальные водные процедуры. Машина скорой помощи постоянно дежурит рядом с клиникой. По данным телеграм-канала, родные актрисы постоянно сменяют друг друга, не оставляя её одну.

Напомним, ранее сообщалось, что Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в предыдущей клинике.