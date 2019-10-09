В Рязани задержали 20-летнего подозреваемого в убийстве ветерана – видео

Тела Павла Макеева и его супруги были найдены в их собственной квартире в конце сентября.

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— Установлена причастность к совершению убийства жителя города Рязани 1999 года рождения, — говорится в сообщении.

Напомним, что жестокое и циничное преступление было совершено в конце сентября. Тела ветерана-блокадника Павла Владимировича Макеева и его супруги обнаружили в их собственной квартире. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".