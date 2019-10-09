Посетители ижевского зоопарка до смерти закормили оленёнка

Местные работники призывают гостей соблюдать все обязательные правила поведения с животными.

В зоопарке Ижевска четырёхмесячный оленёнок по кличке Венера умер из-за разрыва желудка от большого объёма пищи и инородных предметов. Оказалось, что малышку перекормили посетители.

— Ей было всего четыре месяца. Причина смерти — переедание и наличие инородных предметов. В желудке северного оленя помимо огромного количества пищи были найдены пропиленовые нити и куски резины. Это привело к закупорке желудка и в последствии к его разрыву, — сообщает пресс-служба зоопарка.

Сотрудники отмечают, что это далеко не первый случай, когда посетители пренебрегают запретами на кормление животных. Иногда гости "угощают" их даже полиэтиленовыми пакетами и куриными костями.

— У представителей фауны отсутствует чувство насыщения, они с интересом тянутся ко всему новому, необычному и всегда готовы попробовать это на зубок. Минуты радости, которые доставляет каждому второму посетителю кормление животного, обернулись смертью нашего обитателя, — добавляют в пресс-службе.

В зоопарке также напоминают, что разрешено кормление только контактных обитателей, которые являются частью отдельной экспозиции, где для них выдаётся специальный корм.

Напомним, ранее в США ещё одна безрассудная посетительница местного зоопарка нарушила все возможные правила поведения с дикими животными. Девушка залезла в вольер ко льву и стала дразнить опасного хищника, подвергнув себя смертельной опасности.