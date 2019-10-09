Распыливший баллончик в полицейских Подкопаев отказался от признания вины

Ранее Подкопаев признал свою вину, вследствие чего дело рассматривали в особом порядке.

Приговорённый к трём годам лишения свободы Иван Подкопаев, распыливший баллончик в полицейских на несогласованном митинге в Москве 27 июля, отказался признать свою вину. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным, — сказал Подкопаев на заседании Мосгорсуда.

Также он отказался от услуг адвоката Николая Фомина, при котором признал свою вину. Новым защитником Подкопаева стал Алексей Чернышёв.

Напомним, что в начале сентября суд признал 25-летнего мужчину виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" и приговорил его к трём годам колонии общего режима. Подкопаев признал свою вину, вследствие чего дело рассматривали в особом порядке. Изменение позиции обвиняемого может привести к отмене приговора суда первой инстанции и направлению дела на рассмотрение в стандартном порядке.