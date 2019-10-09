Пушков высмеял статью NYT о тайном отряде ГРУ, "дестабилизирующем Европу"

По мнению сенатора, информация зарубежного издания больше похожа на захватывающий сценарий для плохого триллера.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения западных СМИ о существовании секретных подразделений российских спецслужб, дестабилизирующих Европу, и назвал эти слухи абсурдом.

Ранее издание New York Times опубликовало статью о "подразделении ГРУ 29155", которое якобы действует в течение более 10 лет и стоит за отравлением Скрипалей, а также попыткой госпереворота в Черногории. При этом отмечается, что о существовании спецотряда, спрятанного за бетонными стенами в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения в восточной части Москвы, не знают даже другие сотрудники ГРУ.

— В "Нью-Йорк таймс" описывают секретное подразделение ГРУ по саботажу, которое "настолько секретно, что о нём даже в спецслужбах ничего не знают". Настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает. В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность, — написал сенатор в своём твиттере.

Напомним, 4 марта 2018 года власти Британии заявили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, а также его дочь якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". С самого начала местные власти обвиняли Россию в покушении на бывшего шпиона. Москва решительно отрицает причастность к этому, требуя доказательств. Никакие факты со стороны Лондона до сих пор представлены не были. Однако это не мешает США вводить против России санкции по "делу Скрипалей".

Ранее и сам Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность Москвы к инциденту.