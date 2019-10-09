Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение белух и косаток

Актриса назвала решение Путина смелым и выразила надежду, что "если все дельфины и киты будут на воле в море, то защита китообразных станет по праву заслугой России".

Американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон поблагодарила президента России Владимира Путина за решение освободить косаток и белух из китовой тюрьмы в бухте Средняя в Приморье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст письма Андерсон, предоставленный организацией "Экологическая вахта Сахалина".

— Переселение животных уже началось, и я выражаю вам признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлов свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году, — написала актриса.

Андерсон отметила, что для животных отлов является огромным стрессом и ведёт к травмам, смертям и снижению численности популяции. Актриса назвала решение Путина смелым и выразила надежду, что "если все дельфины и киты будут на воле в море, то защита китообразных станет по праву заслугой России".

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи. Операция по освобождению животных началась 20 июня 2019 года. Ранее сообщалось, что группу белух грузят на судно для перевозки в Хабаровский край, где они будут выпущены в море. Сейчас в бухте Средняя остаётся 61 особь.