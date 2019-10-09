Куклачёв готов выйти с автоматом против хозяйки, мечтающей увеличить губы кошке

Знаменитый дрессировщик считает подобные проявления садизмом и признаком психических проблем.

Бессменный руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачёв был потрясён новостью о москвичке, которая устроила скандал в салоне красоты, требуя увеличить губы своей кошке. Как заявил Лайфу дрессировщик, за такой погоней за красотой на самом деле скрывается маниакальное желание нездорового человека вмешаться в саму природу живого существа.

Точно так же, по мнению Куклачёва, поступают хозяева, которые полностью удаляют кошкам когти вместе с фалангой вместо того, чтобы купить для них чесальное дерево и вовремя подстригать острые края. На одну ступень с ними дрессировщик поставил и людей, кастрирующих домашних животных вместо того, чтобы терпеливо приучать к лотку.

Чтобы прекратить эти "проявления садизма", Куклачёв готов пойти на крайние меры.

— Я считаю, это издевательство над животными. "Зелёным" нужно заняться этими людьми, их психикой, если они уже доходят до такого маразма, чтобы кошечке губы увеличивать, — рассуждает артист. — Хватит идиотизма! Нельзя, я против этого. Я вместе с "зелёными" готов взять автомат и пойти с ними разговаривать, с этими людьми...

Напомним, что история с увеличением губ для кошки потрясла один из столичных салонов красоты. В распоряжении Лайфа даже оказались кадры потасовки между живодёркой и неравнодушными посетителями салона. Правда, большой вопрос — не является ли это видео постановкой.

Юрий Куклачёв — советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек. Созданный им Театр кошек стал визитной карточкой артиста, а также принёс ему большой успех во многих странах СНГ и всего мира. А вот родители будущего дрессировщика работали инженерами и никак не ожидали, что их сын посвятит свою жизнь арене и хвостатым. Подробнее о биографии Куклачёва читайте на сайте uznayvse.ru