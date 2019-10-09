СМИ сообщили о выстрелах в соседнем с немецким Галле городе

Сообщения о выстрелах поступили из немецкого города Ландсберг, который расположен рядом с Галле, где ранее в результате стрельбы возле синагоги два человека погибли. Об этом сообщает издание Bild.

— Были также выстрелы в Ландсберге (Саксония-Анхальт) на расстоянии около 15 километров (от Галле. — Прим. Лайфа), — информирует таблоид.

Эту информацию уже подтвердили в пресс-службе местной полиции. Других подробностей происшествия в деревне к востоку от Галле пока не приводится.

Как уже сообщал Лайф, огонь у синагоги в немецком Галле открыли два стрелка, они скрылись с места происшествия на автомобиле. Жертвами инцидента стали минимум два человека, есть раненые. Лайф публиковал видео момента стрельбы.