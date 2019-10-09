Турция объявила о начале военной операции в Сирии

Турецкая армия уже нанесла несколько авиаударов по городу Рас-эль-Айн на севере страны.

Турция начала военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом в прямом эфире объявил президент страны Реджеп Эрдоган. Операция получила название "Источник мира". По словам турецкого лидера, она направлена против РПК и ИГИЛ*.

Тем временем государственное телевидение Сирии сообщает, что турецкая армия начала операцию на севере страны авиаударами по городу Рас-эль-Айн. Другие подробности выясняются.

На днях Эрдоган предупреждал, что страна начнёт операцию в Сирии в ближайшее время. А 5 октября турецкие СМИ сообщили о том, что к границам стянута большая группировка войск.

Отметим, что Штаты не поддержали союзников по НАТО в этой операции. На прошлой неделе сенатор от республиканской партии Линдси Грэм пригрозил Турции введением санкций, если та начнёт военную операцию в Сирии. Кроме того, США хотят выгнать Турцию из НАТО.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.