На Украине не хотят продлевать договор по транзиту газа с Россией на год

Гончарук заявил, что краткосрочный контракт не имеет смысла. По его словам, в Киеве намерены получить "максимально выгодные условия".

Украина не согласна продлевать контракт с Россией на транзит газа ещё на год, Киев намерен заключить долгосрочный договор. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

— Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам, — сказал Гончарук.

Премьер добавил, что пролонгирование контракта на год не имеет смысла. По его словам, Украина будет добиваться "максимально выгодных условий". По расчётам властей, переговоры с Россией займут минимум несколько месяцев.

Как ранее сообщал Лайф, Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа. Однако, если Киев примет европейские законодательные нормы, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. И "Газпром" сможет выкупать их для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок без контракта. Накануне в Москве заявили о готовности изменить условия контракта транзита газа, если Киев его продлит.