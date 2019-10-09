СМИ: Турция нанесла удары уже по двум сирийским городам

Турецкая авиация нанесла удар по сирийскому городу Телль-Абьяд. Об этом сообщает местное гостелевидение.
— Турецкая авиация атаковала Телль-Абьяд в провинции Ракка, — сообщает телеканал Syria TV.
Турецкий телеканал NTV информирует, что обстрел проводится из артиллерии. Также военные продолжают наносить удары по городу Рас-эль-Айн.
The Turkish Armed Forces launched Operation Peace Spring in the east of the Euphrates river.https://t.co/qhVedS8c3z pic.twitter.com/70bPJUMWpv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
Напомним, 9 октября Анкара официально объявила о начале операции "Источник мира" в Сирии. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, она направлена против РПК и ИГИЛ*. Также турецкое Минобороны уже опубликовало первое фото с места проведения операции.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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