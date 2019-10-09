СМИ: Турция нанесла удары уже по двум сирийским городам

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Фото © Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Также турецкое Минобороны уже опубликовало первое фото с места проведения операции.

Турецкая авиация нанесла удар по сирийскому городу Телль-Абьяд. Об этом сообщает местное гостелевидение.

Турецкая авиация атаковала Телль-Абьяд в провинции Ракка, — сообщает телеканал Syria TV.

Турецкий телеканал NTV информирует, что обстрел проводится из артиллерии. Также военные продолжают наносить удары по городу Рас-эль-Айн.

Напомним, 9 октября Анкара официально объявила о начале операции "Источник мира" в Сирии. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, она направлена против РПК и ИГИЛ*. Также турецкое Минобороны уже опубликовало первое фото с места проведения операции.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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