Пашинян сделал селфи с Кардашьян в Армении

Глава правительства сообщил, что договорился с Ким — теперь модель будет приезжать в Армению чаще.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился со знаменитой американской моделью Ким Кардашьян, приехавшей на историческую родину для участия в конгрессе информационных технологий. Видео тёплой встречи политик опубликовал в "Фейсбуке".

Во время беседы Пашинян поблагодарил Кардашьян за вклад в популяризацию Армении за рубежом и сообщил, что знает о её планах начать в стране предпринимательскую деятельность. Модель ответила, что уже провела ряд встреч по этому вопросу.

Также глава правительства не отказал себе в удовольствии сделать с моделью селфи, сопроводив его подписью: "Мы договорились с Ким, что она будет чаще приезжать в Армению".

Напомним, Ким Кардашьян приехала в Армению, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT 2019), который впервые пройдёт в Ереване с 6 по 9 октября. Также модель окрестила троих своих детей в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви. Кардашьян имеет армянские корни со стороны отца. В 2015 году она уже прилетала в Армению на съёмки реалити-шоу о её семье. Вместе с ней также приезжали её супруг Канье Уэст и их дочь.