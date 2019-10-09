Майли Сайрус экстренно госпитализирована

Согласно предположениям некоторых СМИ, певица попала в больницу с острым тонзиллитом.

Американскую певицу Майли Сайрус экстренно госпитализировали. Об этом сообщила сама артистка в своём аккаунте в "Инстаграме".

Исполнительница хита Wrecking Ball поделилась со своими поклонниками фотографиями из больницы и выразила надежду на скорейшее выздоровление. Также она поблагодарила свою мать Тиш за то, что она навестила её в госпитале.

Кроме того, Сайрус выложила фото и видео вместе со своим новым бойфрендом, музыкантом Коди Симпсоном. В частности, певица показала ролик, на котором Симпсон сидит возле больничной койки и играет песню на гитаре.

— Внезапно я начала чувствовать себя намного лучше, — написала Сайрус в сториз.

Примечательно, что о причинах госпитализации 26-летняя поп-исполнительница умолчала. Однако ранее она жаловалась в соцсетях на обострившийся тонзиллит (воспаление миндалин).

Напомним, Сайрус завела роман с австралийским певцом Коди Симпсоном несколько недель назад. До этого она была в отношениях со звездой реалити-шоу и блогером Кейтлин Картер, однако в сентябре они расстались.

Волна романов Сайрус последовала за разводом с голливудским актёром Лиамом Хемсвортом. Их отношения начались в 2009 году, после чего в 2012-м они обручились, но неожиданно расстались. Однако в 2016 году звёзды снова сошлись и приняли решение официально оформить свои отношения. В браке пара прожила всего девять месяцев. В августе этого года Сайрус и Хемсворт расстались.