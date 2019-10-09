Психотерапевт оценила инцидент с "Коньком-горбунком" в детском саду

Лучше всего избежать ситуации, когда ребёнку необходимо объяснять темы смерти и насилия. Поэтому психотерапевт рекомендует избирательнее походить к литературе, которую изучают в детских садах.

Воспитательница из детского сада, которая во время чтения сказки "Конёк-горбунок" объяснила детям, что такое "сажать на кол", сделала всё правильно. Однако к выбору литературы для чтения стоит подходить более ответственно. Так считает врач-психотерапевт Айна Громова.

По мнению специалиста, лгать ребёнку или совсем не отвечать на вопрос является большой ошибкой. Поэтому воспитательница должна была объяснить детям, что это просто наказание, не углубляясь в детали.

— Речь идёт о том, что так главного героя наказали. Это будет правда, это отражает смысловое значение, но это не будет давать ребёнку ту информацию, которую он сейчас осмысливать не готов, — цитирует Громову телеканал "360".

Кроме того, врач-психотерапевт заметила, что обвинения педагога в "психическом насилии" над детьми не являются верными, так как эта ситуация не попадает под критерии психической травмы, с точки зрения ВОЗ. Наконец, все дети разные, а значит, кого-то информация о "насаживании на кол" действительно могла впечатлить, другой ребёнок вполне мог её прослушать.

Чтобы не отвечать в детском саду на такие вопросы, педагогам следует более тщательно подбирать литературу для чтения.

— Главное — фильтровать ту литературу, которую читают детям, чтобы таких пыточных моментов не было в принципе, чтобы у детей не возникали вопросы, — подчеркнула она.

Что касается темы смерти, то о ней должны говорить значимые для ребёнка люди, к примеру родители. При этом рассказывать об этом они должны правильно, без лишней тревоги.

— Процесс осознания смерти важно очень грамотно ребёнку объяснить, чтобы не заложить страхов. <…> Это первый экзистенциальный кризис, когда ребёнок понимает, что он когда-то умрёт, — заключила она.

Напомним, что воспитательницу детского сада из Таганрога уволили за объяснение подопечным фразы из сказки "Конёк-горбунок". Дети спросили, что значит "посадить на кол", воспитатель объяснила, и в итоге её обвинили в "психическом насилии".