Военные силы Турции начали наземную часть операции против Сирии

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Фото © Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Вооружённые силы Турции пересекли границу Сирии и начали наземную часть операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат, об этом сообщается в коммюнике Министерства национальной обороны Турции.

— Наши героические турецкие вооружённые силы и сирийская национальная армия начали наземную операцию к востоку от Евфрата в рамках операции "Источник мира", — отмечается в твиттере Минобороны Турции.

По данным турецкой газеты Yeni Safak, вооружённые силы страны перешли границу в трёх точках.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в Сирии и уже нанесла несколько авиаударов по городу Рас-эль-Айн на севере страны.

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