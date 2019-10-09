Военные силы Турции начали наземную часть операции против Сирии

Вооружённые силы Турции пересекли границу Сирии и начали наземную часть операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат, об этом сообщается в коммюнике Министерства национальной обороны Турции.

— Наши героические турецкие вооружённые силы и сирийская национальная армия начали наземную операцию к востоку от Евфрата в рамках операции "Источник мира", — отмечается в твиттере Минобороны Турции.

The Turkish Armed Forces and the Syrian National Army have launched the land operation into the east of the Euphrates river as part of the Operation Peace Spring.

🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/cmTlbxfnHG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 октября 2019 г.

По данным турецкой газеты Yeni Safak, вооружённые силы страны перешли границу в трёх точках.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в Сирии и уже нанесла несколько авиаударов по городу Рас-эль-Айн на севере страны.