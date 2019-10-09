Байден впервые поддержал процедуру импичмента Трампа

Глава Белого дома, со своей стороны, назвал предвыборную кампанию кандидата от демократов жалкой.

Главный конкурент Дональда Трампа на грядущих в 2020 году выборах в президенты США, бывший вице-президент страны, демократ Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента Трампа. Выступление Байдена в Рочестере (штат Нью-Гэмпшир) в эфире транслировал СNN.

— Он [Дональд Трамп] уже изобличил сам себя перед всем миром и американским народом. <...> Дональд Трамп нарушил свою клятву перед нацией и тем самым совершил действия, влекущие за собой импичмент. Вы знаете, о чём я: о сохранении Конституции США, нашей демократии, нашей базовой ценности. Он должен быть подвергнут импичменту, — заявил Байден.

Стоит отметить, что Байден впервые официально поддержал процедуру импичмента американского лидера с момента её старта. Бывший вице-президент подчеркнул, что Трамп, препятствуя действиям Конгресса США, сам предъявил себе обвинения в препятствии правосудию.

Дональд Трамп, со своей стороны, назвал предвыборную кампанию Байдена жалкой. Об этом он написал в своём твиттере. При этом добавил, что не делал ничего, что могло бы вызвать такую резкую критику.

Ранее Джозеф Байден обвинил Дональда Трампа во лжи и злоупотреблении властью.