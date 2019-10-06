Байден обвинил Трампа во лжи и злоупотреблении властью

По его мнению, американский лидер не осознаёт ту ответственность, которая возлагается на любого президента.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в своей статье в The Washington Post заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп злоупотребляет властью в угоду личным политическим интересам, а не интересам государства.

— Каждый день... появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов, — пишет Байден.

По его мнению, американский лидер не осознаёт ту ответственность, которая возлагается на любого президента.

— Он видит только власть и то, как это может принести пользу только одному человеку — Дональду Трампу, — заявляет в статье конкурент Трампа на грядущих в 2020 году выборах.

Он также обвинил его во лжи и неспособности говорить правду в целом. По версии Байдена, Трамп злословит обо всех, в ком видит потенциальную угрозу. Свидетельство этому — теории заговора и клевета вокруг Байдена и его семьи.

Напомним, скандал разгорелся вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. После этого Конгресс США инициировал импичмент.