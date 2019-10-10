НАТО: Украина едва ли будет соответствовать критериям альянса к 2020 году

Украинской армии вряд ли удастся к 2020 году достичь полного соответствия стандартам НАТО. Это следует из доклада для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

— Текущий 2019-й и 2020 год будут иметь решающее значение в продвижении повестки дня реформы обороны и безопасности Украины. <...> Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года, — говорится в докладе.

Также отмечено, что членство Украины в НАТО и ЕС достижимо, но не на нынешнем этапе. Страна всё ещё далека от соответствия критериям участника этих организаций и будет принята в них лишь по достижении полного соответствия.

В конце сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом о планах страны вступить в альянс.