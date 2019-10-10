Европарламентарий обвинил Россию в коррупции на Украине

Болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов от крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии на слушаниях по Украине в Европарламенте заявил, что коррупция на Украине обусловлена действиями со стороны России.

— Коррупция на Украине — это российский продукт, — заявил Александров-Йорданов.

Перед этим парламентарий раскритиковал "формулу Штайнмайера", которая, по его словам, лишь играет на руку российской стороне.

ЕС обращает достаточно много внимания на борьбу с коррупцией на Украине. Ещё до президентских выборов Незалежная была под угрозой отмены безвизового режима с Евросоюзом в случае, если новый лидер страны не изменит антикоррупционную политику.