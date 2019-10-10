СМИ: Более 30 сотрудников онкоцентра Блохина могут сократить в ближайшее время

Под сокращение могут попасть прежде всего возрастные сотрудники. Однако руководство учреждения делает всё возможное для того, чтобы сохранить коллектив.

Более 30 сотрудников онкоцентра им. Блохина могут попасть под сокращение или быть переведены на полставки из-за проблем с финансированием. Об этом газете "Известия" в интервью рассказал директор онкоцентра Иван Стилиди.

— Чтобы содержать научных сотрудников, врачей, мы увеличили число операций на две с половиной тысячи в год, число больных, получивших лекарственное лечение, — на три тысячи человек. Но, чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат, — отметил Стилиди.

Он также рассказал, что под сокращение могут попасть прежде всего возрастные сотрудники. Однако, подчеркнул Стилиди, руководство учреждения делает всё возможное для того, чтобы сохранить коллектив. Также рассматривается вариант с переведением специалистов на полставки — но только с согласия сотрудника.

— Мы единственное, может быть, учреждение, которое не переводило всех на полставки волевым методом, — подчеркнул директор.

Проблемы с финансированием, по его словам, руководство рассчитывает решить до конца декабря текущего года. Для сохранения фонда оплаты труда сотрудники центра попросили помощи у Министерства здравоохранения. Однако по своей воле, как говорит Стилиди, он почти никого не увольнял, не собирается и сокращать кого-то дополнительно, кроме уволившихся по собственному желанию восьми человек.

— Я даже этих увольнений не планировал, просил сотрудников остаться. Я не планирую увольнять ни врачей, ни сестёр. Если вдруг такая волна ещё поднимется, я буду беседовать со всеми, кто ещё принесёт заявления, о возможности продолжения работы в центре, — заявил директор онкоцентра.

Напомним, работники московского онкоцентра имени Н.Н. Блохина пригрозили увольнением из-за сокращения зарплат. После чего директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. В Кремле заявляли, что вопрос лежит в компетенции Министерства здравоохранения. Министерство встало на сторону руководства онкоцентра и не поддержало врачей.

Медики центра уже составили график увольнений, чтобы не оставить больных детей без присмотра. По словам замдиректора, всего увольняется девять врачей.