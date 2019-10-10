СМИ: Более 30 сотрудников онкоцентра Блохина могут сократить в ближайшее время

Более 30 сотрудников онкоцентра им. Блохина могут попасть под сокращение или быть переведены на полставки из-за проблем с финансированием. Об этом газете "Известия" в интервью рассказал директор онкоцентра Иван Стилиди.
— Чтобы содержать научных сотрудников, врачей, мы увеличили число операций на две с половиной тысячи в год, число больных, получивших лекарственное лечение, — на три тысячи человек. Но, чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат, — отметил Стилиди.
Он также рассказал, что под сокращение могут попасть прежде всего возрастные сотрудники. Однако, подчеркнул Стилиди, руководство учреждения делает всё возможное для того, чтобы сохранить коллектив. Также рассматривается вариант с переведением специалистов на полставки — но только с согласия сотрудника.
— Мы единственное, может быть, учреждение, которое не переводило всех на полставки волевым методом, — подчеркнул директор.
Проблемы с финансированием, по его словам, руководство рассчитывает решить до конца декабря текущего года. Для сохранения фонда оплаты труда сотрудники центра попросили помощи у Министерства здравоохранения. Однако по своей воле, как говорит Стилиди, он почти никого не увольнял, не собирается и сокращать кого-то дополнительно, кроме уволившихся по собственному желанию восьми человек.
— Я даже этих увольнений не планировал, просил сотрудников остаться. Я не планирую увольнять ни врачей, ни сестёр. Если вдруг такая волна ещё поднимется, я буду беседовать со всеми, кто ещё принесёт заявления, о возможности продолжения работы в центре, — заявил директор онкоцентра.
Напомним, работники московского онкоцентра имени Н.Н. Блохина пригрозили увольнением из-за сокращения зарплат. После чего директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. В Кремле заявляли, что вопрос лежит в компетенции Министерства здравоохранения. Министерство встало на сторону руководства онкоцентра и не поддержало врачей.
Медики центра уже составили график увольнений, чтобы не оставить больных детей без присмотра. По словам замдиректора, всего увольняется девять врачей.
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