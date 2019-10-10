Рейс Барнаул — Москва задержали на 12 часов из-за неисправности самолёта

Рейс "Аэрофлота" Барнаул — Москва задержали на 12 часов из-за неисправности лайнера Boeing 737-800, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Сегодня задержан рейс Барнаул — Москва, планировавшийся в 07:05 по местному времени (03:05 мск). При приземлении предыдущего рейса Москва — Барнаул возникла технеисправность Boeing 737-800, поэтому он осматривается авиатехниками, а планировавшийся на нём вылет задержан, по данным авиакомпании, до 19:00 (15:00 мск) в связи с ожиданием резервного судна, — отмечается в сообщении.

На самолёт было зарегистрировано 125 пассажиров. Характер неисправности не указывается.

Ранее Лайф сообщал, что 4 октября также произошла задержка рейса "Аэрофлота" Барнаул — Москва более чем на 11 часов.