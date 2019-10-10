В Японии умерла первая корова, появившаяся благодаря клонированию

В Японии умерла корова по кличке Кага из первой пары близнецов, появившихся на свет благодаря клонированию. Умерла она от старости: её возраст составлял 21 год. Об этом пишет агентство Kyodo.

Последние несколько недель Каге было трудно самой передвигаться, однако она находилась под контролем специалистов, которые давали ей специальные питательные вещества и лекарства от воспалений.

Её сестра-близнец Ното тоже умерла естественной смертью в прошлом году.

Подобные коровы в среднем проживают 20 лет. Так что по фактору продолжительности жизни у клонированных близняшек не было никаких отклонений. Сообщается, что обе коровы принесли потомство.

Сёстры Кага и Ното родились в июле 1998 года. Они были клонированы учёными из Университета Киндай по той же технологии, какая применялась при клонировании овечки Долли, с помощью стволовых клеток взрослой особи.

Ранее сообщалось, что в Китае планируется продавать клонированных котиков.