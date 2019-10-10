В Сети появился предполагаемый манифест стрелка из Галле

Файл включает в себя фотографии оружия и боеприпасов, использованных при нападении, а также расистские высказывания.

Житель немецкого города Галле, напавший на местную синагогу и турецкую закусочную, по всей видимости, ранее опубликовал свой "манифест". Об этом сообщает телеканал N-TV со ссылкой на аналитическую компанию SITE Intelligence Group, занимающуюся отслеживанием экстремистских интернет-ресурсов.

В документе содержится большое количество расистских высказываний. Также файл включает в себя фотографии оружия и боеприпасов, использованных при нападении. Предположительно, "манифест" был создан первого октября.

Напомним, что накануне во время стрельбы у здания синагоги и закусочной погибло два человека. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе. Он вёл прямую трансляцию своих действий в Сети. Нападение было совершено в Иом-кипур — день покаяния в иудаизме.