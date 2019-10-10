В Минобороны назвали причину аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

Для более тщательного исследования причин инцидента будет создана специальная комиссия.

Предварительной причиной экстренной посадки военно-транспортного самолёта Ан-12 в Екатеринбурге стал невыход шасси. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ЦВО Минобороны РФ.

Самолёт выполнял плановый полёт из Челябинской области. В 9:12 по московскому времени он совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово, которая прошла благополучно. Никто из находившихся на борту 20 человек не пострадал.

Для более тщательного исследования причин инцидента будет создана специальная комиссия.

Напомним, ранее Лайф сообщил, что военно-транспортный Ан-12 сел на "брюхо" в Кольцово. При посадке произошло возгорание, которое быстро потушили.