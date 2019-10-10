Эксперт ВОЗ рассказал, как сохранить хорошее зрение

Специалист напомнил о необходимости регулярного осмотра у офтальмолога для выявления проблем на ранней стадии.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дал несколько советов, как сохранить хорошее зрение и обнаружить возможную проблему ещё на ранней стадии.

— Общая рекомендация заключается в том, что необходимо проводить больше времени вне помещения. Если мы говорим о близорукости или миопии, существует очень много условий, которые влияют на развитие этих болезней... Надо стараться читать на расстоянии как минимум 30 сантиметров от глаз. Я знаю, что некоторые дети, к примеру, имеют тенденцию подносить книгу ближе к глазам. И их надо поощрять держать дистанцию, — сказал изданию РИА "Новости" представитель подразделения по предотвращению слепоты и глухоты Стюарт Кил.

По его словам, также для сохранения зрения очень эффективны солнечные очки.

— Это хороший способ защитить себя от иных глазных патологий. К примеру, от птеригия, когда поверхность роговицы зарастает конъюнктивом. Это связывают с пребыванием на солнце или пылью. Так что ношение солнечных очков может помочь предотвратить такие вещи, — отметил специалист.

Кил напомнил, что для предотвращения возможных проблем со зрением ещё на ранней стадии обязательно регулярно приходить на осмотр к офтальмологу. В возрасте старше 50 лет врача стоит посещать раз в два года, а при наличии диабета — раз в год.

— Обычно человек до последнего момента не знает о признаках, которые привели к ухудшению зрения, в частности, например, при глаукоме или слепоте из-за диабета, — сказал он.

Эксперт ВОЗ добавил, что также уделить особое внимание своему зрению нужно людям, которые много работают за компьютером.

Напомним, ранее ВОЗ подсчитала, что в мире более 2,2 миллиарда человек полностью слепы или страдают от нарушения зрения. Около половины из них имеют проблему из-за отсутствия должной медицинской помощи.