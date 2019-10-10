Ким Кардашьян увезла из Армении коньяк "Ким Кардашьян"

Алкогольный напиток является одним из традиционных сувениров, который дарят гостям в Армении.

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала своим фолловерам именной армянский коньяк. Фотография двух бутылок спиртного напитка появилась в аккаунте звезды в "Инстаграме".

На снимке запечатлены две бутылки коньяка с портретами самой Кардашьян. Один из сосудов имеет вытянутую форму, другой — более широкую. На обоих золотым шрифтом напечатано Kim Kardashian 1980 ("Ким Кардашьян 1980"). Напиток выпустил популярный в стране бренд "Ной".

Ранее Лайф писал, что Ким Кардашьян приехала в Армению ради участия во Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT 2019). Там же модель окрестила троих своих детей, церемония прошла в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.

Кардашьян имеет армянские корни со стороны отца. В 2015 году она уже прилетала в Армению на съёмки реалити-шоу о её семье. Вместе с ней также приезжали её супруг Канье Уэст и их дочь.