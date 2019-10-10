В Минздраве прокомментировали сокращение 30 сотрудников онкоцентра Блохина

Представитель ведомства выразила уверенность в том, что в результате сокращений "работа центра никак не пострадает".

Сокращения в онкоцентре имени Блохина проводятся в рамках реорганизации внутри учреждения, заявила директор Департамента медпомощи детям Минздрава РФ Елена Байбарина в ходе пресс-конференции.

Она подчеркнула, что администрация онкоцентра "приводит управленческий и административно-хозяйственный аппарат к принятым в стране нормативам". По её словам, данные действия направлены на поддержание уровня зарплат врачей.

— Если Иван Сократович (Стилиди, директор НМИЦ онкологии им. Блохина. — Прим. Лайфа) принимает решение о том, что можно сделать реорганизацию, чтобы управленцев было меньше, это очень позитивно. Думаю, что решения принимаются взвешенно и никак работа не пострадает, люди найдут себе новую работу. Также будет реорганизована их работа внутри этого отделения, — отметила она, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

Напомним, ранее директор онкоцентра Иван Стилиди рассказал, что более 30 сотрудников онкоцентра могут попасть под сокращение или быть переведены на полставки. Прежде всего это возрастные сотрудники. Однако руководство учреждения делает всё возможное для того, чтобы сохранить коллектив.

Кроме того, с конца сентября в онкоцентре продолжается конфликт: 26 онкологов пригрозили увольнением. В итоге восемь сотрудников написали заявление. Позже директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. Сегодня, 10 октября, были озвучены результаты проверки в онкоцентре.